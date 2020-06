Aasia börsid ootavad USA intressiotsust

Aasia börsid on kolmapäeval valdavalt plusspoolel. Foto: AP/Scanpix

Pärast eilset pausi USA turgudel pole Aasia börsid selget suunda leidnud ning liigutakse suuresti nullpiiri läheduses, kuid valdavalt plusspoolel. Turg ootab USA Föderaalreservi järgmist intressiotsust.

Aasia Dow on pärast miinuses avanemist tõusnud 0,51% kõrgemale. Jaapani Nikkei ja Hongkongi tõus on vastavalt 0,18% ja 0,24%. Shanghai ja Singapur on langenud 0,48% ja 0,02%.