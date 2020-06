Mis saab pärast aktsiate neljapäevast äkklangust?

Aktsiaturud on viimastel kuudel kiiresti tõusnud. Foto: Reuters/Scanpix

Eelmise nädala neljapäeval toimunud USA aktsiaturgude ligi 7protsendiline langus tuli investoritele üllatusena. Juba harjuti ära, et aktsiad taastuvad stabiilselt.

Pikaajaliselt usuvad investorid aga jätkuvalt aktsiatesse, olgugi et hinnatasemed on tõusnud väga kõrgele ning uue languse risk on suur. Seda kindlust toetavad Föderaalreservi ostuprogrammid, mis aitasid mõnel aktsiaindeksil uue rekordini tõusta, kirjutab Reuters.