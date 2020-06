Föderaalreserv hakkab ostma ettevõtete võlakirju

Föderaalreservi peahoone. Foto: Reuters/Scanpix

USA Föderaalreserv teatas esmaspäeval, et hakkab ostma ettevõtete võlakirju eraldi. Tegemist on erakorralise laenuprogrammiga, mis seni on ostnud ainult börsil kaubeldavaid võlakirju, vahendab Bloomberg.

Keskpank andis ka ülevaate sellest, milline on nende ostustrateegia. Nimelt on keskpank loonud eraldi turuindeksi ettevõtete võlakirjadest, mida ostma hakatakse. Föderaalreserv ehitas indeksi ise ning pole teada, kas selle detaile ka avaldatakse.