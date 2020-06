Millised aktsiad on Soome börsil soodusmüügis?

Soodusmüügis aktsiate nimekirjast leiab ka Rovio Entertainmenti, kes on loonud tuntud mängu "Angry Birds". Foto: Reuters/Scanpix

Soome börsilt leiab mitu ettevõtet, mille kasumlikkus on olnud ajas stabiilne, aga aktsia hind on langenud ajalooliselt madalale, kirjutab Kauppalehti.

Kui jälgida Helsingi börsil ajaloolisi hinnatasemeid, siis see võib anda investoritele häid ideid oma raha paigutamiseks. Üldiselt tähendab hinnataseme suur muutus ka suuri muutusi ettevõtte äris. Võimalik, et kasumi väljavaade on tunduvalt kehvemaks muutunud.