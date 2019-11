Suur edetabel: Soome edukaim börsifirma kasvatas investori vara 90 korda

Soome viimase 20 aasta kõige edukam börsiettevõte on investorite vara ligikaudu 90kordistanud, samas on Helsingis noteeritud veel mitu firmat, kes on pakkunud mitmekümnekordset kasvu.

Soome börs on pakkunud hulgaliselt rikastumisvõimalusi. Foto: Andras Kralla

Näiteks leiab edetabeli tipust ka mitu eestlaste seas tuntud nime nagu Marimekko või A. Le Coqi emafirma Olvi.