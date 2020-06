Sellel kümnendil võib juhtuda ka hullemat kui koroonaviirus

Päikese protuberants. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud tõusevad juba kolmandat päeva järjest, sest investorid loodavad majanduse kiiret taastumist koroonaviirusest. Samas ei pruugi koroonaviirus kujuneda selle aasta kõige hullemaks sündmuseks, kirjutavad Deutsche Banki analüütikud.

Deutsche Banki analüütikud eesotsas Henry Alleniga kirjutavad oma uues raportis, et tõenäosus vähemalt ühe allpool välja toodud stsenaariumi realiseerumiseks sellel kümnendil on üks kolmele. Kõik need sündmused mõjutaksid maailmamajandust rohkem kui praegune koroonaviiruse levik.