Analüüsimajad kruvivad Tesla hinnasihti järjest kõrgemale

Erinevalt teistest autotootjatest ei kannatanud Tesla kriisi ajal nõudluse vähenemise pärast. Foto: STR

Morgan Stanley tänasest analüüsist selgub, et analüütikute hinnangul on Tesla aktsia õiglane väärtus 740 dollarit, mis on praegusest hinnast 660 dollarit allpool, kuid kõige positiivsema stsenaariumi korral hindab Morgan Stanley aktsiat koguni 2070 dollari väärtuseks.

Analüütikute hinnangul nähakse Teslat kui vaieldamatut liidrit elektrisõidukite tootjate hulgas, kuid tugeval nõudlusel ning müüginumbrite põhjal eeldatavasti kasumlik teine kvartal on vähendanud Tesla puhul finantsriske. Nii tõsteti senine 640 dollariline hinnasiht 740 dollarile ning „bull case“ ehk maksimaalne siht 2070 dollarile.