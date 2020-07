Jack Ma müüs ligi 10 miljardi eest Alibaba aktsiaid

Alibaba Groupi asutaja ja üks omanikest Jack Ma. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina suurima e-kaubandusfirma Alibaba asutaja Jack Ma teatas, et müüs ligi 10 miljardi dollari eest ettevõtte aktsiaid, vahendab Reuters.

Jack Ma osalus ettevõttes on aastaga langenud 6,4protsendilt 4,8 protsendile. Praeguse aktsia hinna juures tähendab see, et Ma on aktsiaid müünud kokku 9,6 miljardi dollari eest, selgub ettevõtte reedel avaldatud andmetest.