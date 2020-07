Apple sai kohtus Euroopa Liidu üle suure võidu

Apple'i kontor New Yorgis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa kohtunikud tühistasid Euroopa Komisjoni poolt Apple’ile esitatud 14,3 miljardi euro suuruse maksunõude, mis on õunafirmale väga suur võit, vahendab Financial Times.

Nimelt soovis Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager, et Apple maksaks Iirimaale tagasi 13 miljardit eurot ettevõtte tulumaksu, millele lisandusid ka intressid. Pikaajalise uurimise käigus selgus, et riik on Apple’ile pakkunud eritingimusi juba üle kümne aasta.