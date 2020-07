Tallinna Kaubamaja alternatiiv krediiditurul rahastab grupi segmentide müüki

Tallinna Kaubamaja asutab finantsteenuste pakkumiseks tütarettevõtte. Foto: LIIS TREIMANN

Tallinna Kaubamaja Grupp teatas eilses börsiteates, et kavatseb finantsteenuste pakkumiseks luua tütarettevõtte TKM Finants. Ettevõte ütles Äripäevale, et ei välista tulevikus liisingu- ja krediiditoodete pakkumist klientidele, kes soovivad tarbida nende tooteid.

Äripäeva küsimuste peale, kas TKM Finantsi loomine tähendab, et tulevikus soovitakse ka ise krediidi- ja liisingutooteid pakkuda ning vähendada näiteks oma autosegmendi sõltuvust pankade väljastatavatest laenudest ja liisingutest, vastas Tallinna Kaubamaja finantsdirektor Marit Vooremäe, et see ei ole välistatud. „Juhindume oma tegevustes alati klientide ootustest ning püüame neid maksimaalselt ennetada – seetõttu ei ole tulevikus välistatud mistahes järelmaksu või liisingu pakkumine meie müüdavatele kaupadele,“ kinnitas ta.