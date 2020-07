USA ostab kahe miljardi eest koroonavaktsiini

Üks lepinguosalistest on USA ravimiettevõte Pfizer. Foto: Brendan McDermid

Donald Trumpi administratsioon on välja käinud 2 miljardit dollarit, et kindlustada riigile 100 miljonit doosi potentsiaalset koroonaviiruse vaktsiini firmadelt BioNTech ja Pfizer, kirjutab Financial Times.

Kahe ettevõttega sõlmitud leping on väärt 1,95 miljardit dollarit ning 100 miljonit doosi jagatakse väljaande sõnul Ameerika kodanikele tasuta.