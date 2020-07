USA tööturustatistika näitab nõrgenemise märke

USAs käivad läbirääkimised täiendava töötute abistamise osas. Foto: Reuters/Scanpix

Eelmisel nädalal taotles USAs töötutoetusi 1,416 miljonit ameeriklast, mis tähendab ekspertide arvates tööturuolukorra halvenemist.

Bloombergi küsitletud analüütikud oleks oodanud 1,3 miljoni toetusetaotleja lisandujat.Olukorra halvenemist näitab ka fakt, et kui nädal varem olid tööturunumbrid analüütikute ootustest paremad, siis nüüd on need halvemad.