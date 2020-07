USA töötutoetusi taotleti oodatust vähem

Töötutoetuste taotlejate hulk USAs vähenes. Foto: Reuters/Scanpix

USA töötutoetuste taotlejate hulk vähenes eelmise nädalaga rohkem kui loodeti, see annab analüütikute hinnangul lootust tööturuolukorra paranemiseks hoolimata koroonajuhtumite arvu kasvust mitmetes suuremates osariikides.

Kokku vähenes töötutoetuste taotlejate arv nädalaga 99 000 võrra, mis on viimase kuu suurim langus. See tähendab, et praegu saavad riigilt toetusi veel 1,31 miljonit töötut.