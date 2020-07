Amazon teeb 1000 töökohta Iirimaale

Veebikaubandusfirma Amazon teatas, et loob Iirimaale täiendavad 1000 töökohta lisaks seal seni juba olevale 4000 töökohale.

Iirimaa on aastakümneid meelitanud suurkorporatsioone madala ettevõtlusmaksude tasemega, mis on teinud riigist USA firmade kogunemiskoha Euroopas. Iirimaal on keskuse rajanud Apple, Google ja Facebook. Iga kümnes Iirimaa töötaja on mõne USA hiigelfirma palgal.