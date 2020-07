Baltic Horizon Fund maksab investoritele ligi 2 miljonit eurot

Baltic Horizoni portfellis on ka G4Si Tallinna kontorihoone. Foto: Andres Haabu

Baltic Horizon Fund teatas, et maksab investoritele välja ligi 2 miljonit eurot, selgub börsiteatest.

Baltic Horizoni fondivalitseja Norther Horizon Capital AS otsustas teha investoritele rahalise väljamakse, mille kogumaht on kokku 1,7 miljonit eurot. Osaku kohta makstakse investoritele 0,015 eurot. See moodustab fondi teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest 1,14 protsenti.