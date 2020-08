Finnair koondab 1000 töötajat

Finnair otsib kohta konsolideeruval lennundusturul. Foto: Andras Kralla

Soome lennufirma Finnair teatas 1000 töötaja koondamise kavast, see tähendab iga kuuendat töötajat.

Finnairil on Soomes 6200 töötajat, kes kõik on mingil perioodil sundpuhkusel olnud. Ettevõtte teatel ei plaanita selles etapis lennupersonali püsivat vähendamist, et olla valmis tegevust suurendama, kui turud toibuvad.