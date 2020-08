„Riigikogu on üks käputäis sotsialiste, kes säilitavad päritud süsteemi“

LHV Groupi asutajad Andres Viisemann (vasakul) ja Rain Lõhmus on seisukohal, et täna riigikohtus olevast pensionireformist head nahka ei saa. Foto: Liis Treimann

Selle seisukohaga tuli LHV Groupi asutaja Rain Lõhmus välja pensionireformi pensionisüsteemist rääkides. Lisaks olid nii Lõhmus kui LHV pensionifondide juht Andres Viisemann skeptilised koroonakriisis jaotatud riigiabi suhtes.

„Kahjuks on alati nii olnud, et riigikogu on üks käputäis sotsialiste, kes säilitavad päritud süsteemi ja kordagi ei küsi, kuidas seda paremaks teha,“ muigas Lõhmus kriitiliselt. Ta lisas, et valitsejad kardavad võtta riske, mida kasvu tagaajamine eeldaks, ning seetõttu on mugavam paigutada maksumaksja raha stagneerunud majandusse. „Struktuurne probleem on, et riigipoolsed inimesed ei taha teha vigu ning nii tegeletakse eilse päevaga seni, kuni Euroopa Liidust ei tule uut käsku, mida teha – samal ajal kaasab Taavet Hinrikus eraraha, et panna püsti IT-kolledž ning õpetada inimesed programmeerima.“