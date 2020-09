Milliseid uusi tooteid esitleb Apple sügisel?

Apple'i tegevjuht Tim Cook HomePodi kõlareid esitlemas. Foto: Reuters/Scanpix

Apple plaanib selle aasta lõpus valmistada vähemalt 75 miljonit 5G iPhone’i, mis on umbes sama palju kui mullu. See näitab, et nõudlus ettevõtte kõige populaarsema toote järele on majanduse kehvale seisule vaatamata tugev, vahendab Bloomberg.

California tehnoloogiagigant prognoosib, et uue generatsiooni iPhone’ide müük võib 2020. aastal ulatuda lausa 80 miljoni ühikuni, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Oktoobris plaanib ettevõte turule tuua neli uut 5G-mudelit. Telefonide disaini on muudetud ning ekraanide suuruse valik on laiem, ütlesid inimesed, kes soovisid jääda anonüümseks.