S&P 500 ja Nasdaq tõusid uute rekorditeni

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaindeksid lõpetasid rekordtasemetel, sest majandusandmed olid positiivsed ning Föderaalreserv kinnitas lõdva rahapoliitika jätkumist, vahendab MarketWatch.

Aktsiate jaoks on august olnud ajalooliselt küllaltki kehv kuu. See august oli aga viimase 30 aasta parim. Dow Jonesi indeks kallines täna 0,8 protsenti, 28 645 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas samuti 0,8 protsenti ja lõpetas päeva 3526 punktil, mis on uus rekord. Nasdaq tõusis 1,4 protsenti ja jõudis samuti rekordini.