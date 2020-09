Surve USA töötutoetustele stabiliseerus

Surve USA töötutoetustele stabiliseerus. Foto: Reuters/Scanpix

USA-s on uute töötutoetuste taotluste hulk viimasel nädalal olnud sama suur, kui seitsmel eelneval päeval, mis tähendab, et tööturu olukord Ühendriikides on stabiliseerumas.

Kokku taotleti eelmisel nädalal USAs esimest korda töötutoetusii 884 000 korral.