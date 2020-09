Soome analüütikud: Nordea aktsia on alahinnatud

Nordea panga aktsia on analüütikute sõnul alahinnatud. Foto: Reuters/Scanpix

Soome väikeinvestorite lemmikaktsia Nordea on paljude portfelli tootluse ära rikkunud. Uus rahapesuskandaal on investorite jaoks veel muret juurde tekitanud. Mida Nordea aktsiatega siis teha? Müüa, osta või hoida?

Hea dividendimaksjana tuntud Nordea aktsia on olnud Soome investorite portfellide kroonjuveel. Nüüd on see aga muutunud. Investorid, kes viimase viie aasta jooksul on aktsiat soetanud, istuvad sellega punases. Mitme analüütiku sõnul on nüüd aga hea aeg ostmiseks. Miks?