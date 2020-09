UBS: kasutage kulla hinnalangust ostmiseks

Investorid peaksid oma raha panema kulda, sest see pakub väga head kaitset kõrgenenud riskide, näiteks USA presidendivalimiste vastu, teatas UBS Global Wealth Mangament, vahendab CNBC

“Meile meeldib kuld, sest me arvame, et see jõuab aasta lõpuks 2000 dollarini unts,” ütles ettevõtte regionaalsete investeeringute juht Kelvin Tay.