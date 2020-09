Kulla hinnalangus septembris nelja aasta suurim

Kulla hind on septembris langenud, aga on pikaajalises tõusutrendis, ütlevad analüütikud. Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind langes kolmapäeval ning selle hind on septembris langenud viimase nelja aasta kiireimas tempos. Kullale on negatiivselt mõjunud dollari kallinemine ning kehv tehniline pilt, vahendab Reuters.

Spotkulla hind on täna odavnenud 0,6 protsenti, 1885,5 dollarini untsist. Septembris on kuld langenud 4,3 protsenti, mis on suurim kuine langus alates 2016. aasta novembrist.