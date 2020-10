Apple tõi avalikkuse ette uue iPhone'i

Apple'i tegevjuht Steve Jobs. Foto: Reuters/Scanpix

Apple tõi täna avalikkuse ette uue iPhone’i, millega loodab ettevõte aasta lõpus müügile hoo sisse anda ning tulemusi parandada, vahendab Reuters.

Uue iPhone’i hinnad algavad 799 dollarist ning sellel on 6,1tolline ekraan. Telefon on sarnaselt iPhone 5-le nurgeliste äärtega, mis on võrreldes viimaste aastatega suur muutus disainis.