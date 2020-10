Euroopa aktsiaturgudel laiapõhjaline langus

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna langenud, sest Johnson & Johnson teatas, et on koroonaviiruse vaktsiini kliinilised testid osaleja haigestumise tõttu peatanud, vahendab Reuters.

Kõik Euroopa suurimad aktsiaindeksid alustasid päeva langusega. Kehvemini läks turismi- ja reisifirmadel ning autosektoril. Tõusu on näidanud aga telekomid ja kommunaalfirmad.