LHV tõi kuhjaga positiivseid üllatusi

Vaid pool aastat tegutsenud LHV Roheline pensionifond on tulevaste pensionäride vara napi aja jooksul juba 60% kasvatanud. Foto: Andras Kralla

LHV Groupi investorite meelest näitavad äsja avaldatud tulemused, et ettevõte lähtub oma tegevuses motost "only sky is the limit" ehk aktsionäride ootused said ületatud.

Investor Elmo Somelar rääkis, et LHV tegi taas muljetavaldava kvartalitulemuse ja aktsionäridel on rõõmustamiseks põhjust.