LHV tõstis kasumiprognoosi järsult

LHV grupi juht Madis Toomsalu. Foto: Andras Kralla

LHV teatas, et seoses koroonakriisi prognoositust leebemate mõjudega saavad ettevõtte finantstulemused olema oodatust paremad. Ühtlasi avalikustati uus finantsplaan, selgub börsiteatest.

“Võrreldes aprillis kehtiva plaaniga on suurendatud nii prognoositavaid tulusid kui ka ärimahte, samas on vähendatud allahindluste osa, sellest tulenevalt on tõstetud kasumiprognoosi ja efektiivsusnäitajaid,” seisis börsiteates.