Morgan Stanley: valimisteaegne langus on ostukoht

Morgan Stanley. Foto: Reuters/Scanpix

USA börsi tõenäoline langus presidendivalimiste ajal loob suurepärase ostuvõimaluse, teatas investeerimispank Morgan Stanley.

Panga USA aktsiaturgude peastrateegi Mike Wilsoni sõnul on suur võimalus, et turud lähevad enne presidendivalimiste tulemuste selgumist langusesse, eriti siis kui kasvab tõenäosus, et lõpptulemuse selgumine takerdub kahe leeri vahelisse juriidilisse kähmlusse, vahendas Bloomberg.