Analüüs: mida tähendaks Joe Bideni võit finantsturgudele?

Donald Trump ja Joe Biden. Foto: AFP / Scanpix

On ilmne, et USA vabariiklaste ja demokraatide seotus teatud majandussektoritega mõjutab aktsiahindu ning praegu on sinine portfell tugevam, kirjutab SEB finantsturgude analüütik Eduardas Petrulis.

Maailma majanduslikult kõige arenenumate demokraatiate hulgas on USA ainus, kellel on riigi põhiseadusega presidendile antud nii ulatuslikud volitused. Seetõttu pole ime, et kõik presidendivalimised tähistavad riigi jaoks mitmes aspektis, sealhulgas majanduslikus, teatud pööret, millel on omakorda oluline mõju ülemaailmsetele finantsturgudele.