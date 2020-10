Globaalne pilk: kui midagi katastroofilist ei juhtu, siis Trump ei võida

Kui Joe Robinette Biden (77) valitakse 3. novembril presidendiks, saab temast vanim valituks osutunud USA president. Seni kannab seda tiitlit Donald Trump (2016. aastal oli ta 70aastane). Foto: AFP/Scanpix

USA presidendivalimised on jõudnud viimase kilomeetrini: mõne päeva jooksul üritavad nii Donald Trump kui Joe Biden veel valijaid veenda, et just tema on see õige inimene juhtima maailma kõige tähtsamat majandust. Huvi igatahes jagub: nüüdseks on valimas käinud rohkem kui 44 miljonit ameeriklast ehk umbes kaheksa korda rohkem kui eelmisel korral samal ajal. Trump vajas 2016. aastal võiduks 62,9 miljonit häält.

Kes võidab? Mis saab otsustavaks? Mis on valimiste juures üllatanud? Kas kaubandussõda Hiinaga jätkuks Bideni võidu korral? Kuidas on mõjutanud valimisi koroonaviirus? Kellel võiks olla parem lõpuspurt? Sellest kõigest räägime EBSi rektori Meelis Kitsingu ja kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescuga. Saadet juhib Priit Pokk.