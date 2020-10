Mootorilegendi viimane päästerõngas: aktsionärid andku raha juurde

Rolls-Royce, ettevõte, mille mootorid on pannud liikuma II maailmasõja aegsed pommitajad, tuumaallveelaevad ja tänapäevased reisilennukid, otsib kriisis viimase päästerõngana abi aktsionäridele lisaaktsiate müügist.

Koroonapandeemia on pannud seisma lennukitootmise ja sestap on nii Boeingile kui ka Airbusile mootoreid tootnud Rolls-Royce'l samuti nõudlus kokku kuivanud ja kriis majas. Ettevõtte tegevjuht Warren Easti plaan on kärpida 9000 töökohta, sulgeda mitu tehast ning kindlustada ettevõtte rahalist seisu kuni kahe miljardi naelsterlingi suuruse aktsiaemissiooniga.