Arco Vara emiteerib 1,5 miljoni euro eest võlakirju

Arco Vara plaanib võlakirjaemissiooni. Foto: Liis Treimann

Kinnisvarafirma Arco Vara teatas börsiteate vahendusel, et plaanib võlakirjaemissiooni, mille maht ulatub kuni 1,5 miljoni euroni.

Arco Vara plaanib emiteerida tagamata võlakirju maksimaalselt 1,5 miljoni euro ulatuses ning lunastamistähtaeg on hiljemalt 2022. aasta 13. detsember. Maksimaalne võlakirjade arv on 150 ning nende nimiväärtus on 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10 protsenti aastas ning makseid tehakse kvartaalselt.