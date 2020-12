Bitcoin tõusis uue rekordini

Bitcoini hind on viimase kuu jooksul kiiresti tõusma hakanud. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoini hind tõusis täna uue rekordini ning 20 000 dollari piirist jääb veel napilt puudu, vahendab TheGuardian.

Ühe bitcoini hind on tõusis täna pärastlõunal 19 902,8 dollarini, mis on kõigi aegade rekord. Pärast seda on bitcoin aga taandunud ning kaupleb 18 886 dollari juures.