Olulised põhjused, miks üürilepingud tuleb uuel aastal ümber teha

Kinnisvarainvestor ja ettevõtja Peeter Pärtel. Foto: Andres Haabu

Kinnisvarainvestor ja võlaõigusseaduse muutmise väikeinvestoreid esindav töögrupi liige Peeter Pärtel rõhutab Fast Track Educationi veebipostituses, et kauaoodatud seadusemuudatus on nüüd käeulatuses, kuid et sellest kasu saada, tuleb üürileandjatel lepingud ümber teha.

Peeter Pärtel toob postituses esile, et praegu viimaseid päevi kehtiva seaduse üle on pikalt vaieldud ja pigem jõutud seisukohale, et seadus ei luba üürnikult küsida remondifondi ja korteriühistu laenumakseid.