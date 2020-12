Autofirma või tehnoloogiafirma? Analüütikud ei jõua Teslas kokkuleppele

2021 aastal avan Tesla uued hiigeltehased nii Texase osariigis USA-s, kui ka Euroopas, Saksamaal. Aasta läbi kestnud aktsia hinna kiire tõus algas eelmise aasta lõpus peale Hiina tehase avamist. Pildil Tesla juht Elon Musk Foto: Patrick Pleul, AP / Scanpix

Ajal mil Tesla saab S&P 500 indeksisse lisamisega börsimaailmas justkui täiskasvanuks, vaevab investorite meeli endiselt küsimus: mis ettevõte Tesla ikkagi täpselt on ja kuidas peaks Tesla aktsiat hindama?

Investorid üritavad mõista elektriautotootjat, mille aktsia kaupleb rohkem kui 1000kordsel kasumil (P/E ehk price to earnings ratio), mis on ülikõrge ka paljude tehnoloogiaettevõtete kohta, kuigi neil on tootmisettevõtetest kõrgemad kasumikordajad ja väga erinevad ärimudelid, kirjutab Bloomberg.