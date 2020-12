Idumajandus sai kriisikarastuse

Bolt Food on vaid üks näidetest, kuidas idufirma võib innovaatilisusele rõhudes kiiresti kasvada. Foto: Andras Kralla

Rasked ajad pidid eraldama terad sõkaldest, alasti ujujad tugevatest tegijatest. Käesoleva aasta valge luigega ongi võitnud need jätkusuutlikud ärimudelid, kes kuluefektiivselt päriselt klientide valupunkte lahendavad.

Mitmete trendide puhul on aastatepikkused arengud toimunud mõne kuuga, e-kaubandusest online-ärikohtumiste ja mikromobiilsuseni. Turgudel on K-kujuline taastumine täies hoos, võitjateks on osutumas tehnoloogia, vana majandus pigem pingutab senise positsiooni säilitamise nimel ja mitmed sektorid on ka tõsistes raskustes. USA turgudel on uue majanduse hinnatasemed juba reaalsuselt eest ära lennanud, mitu aastat kasvu on hinnas sees.