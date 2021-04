Saksa börs edenes rekordini

Börsid alustasid aasta viimast nädalat tõusuga. Foto: Reuters/Scanpix

Saksa börsiindeks DAX jõudis täna uue rekordini, sest USA president Donald Trump allkirjastas koroona abipaketi, vahendab Financial Times.

Indeks tõusis 1,3%, mis tähendab, et see tõusis kõrgemale alates veebruaris saavutatud tipust. Indeks on edenenud kolmandiku võrra alates märtsikuisest põhjast.