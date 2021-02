Spotify tulemused ületasid ootusi

Spotify kasvas viimase aasta jooksul umbes veerandi võrra. Foto: Reuters/Scanpix

Muusikateenuseid pakkuva Spotify Technology neljanda kvartali käive oli oodatust parem ning ettevõttel on juba 155 miljonit maksvat kasutajat, vahendab Reuters.

Premium-teenust kasutavate tellijate arv kasvas aastatagusega võrreldes 24 protsenti. Just premium-teenuse tellijad moodustavad suurema osa Spotify käibest. Analüütikud ootasid, et Spotify maksvate tellijate arv on 153,3 miljonit, selgub Refintivi andmetest.