Leia atraktiivne alahinnatud aktsia Piotroski skooriga

Foto: Andres Treial

Väärtusinvesteerimine seisneb selles, et investor otsib ning analüüsib alahinnatud aktsiaid – aktsiaid, mille õiglane väärtus on kõrgem nende jooksvast turuhinnast. Kuidas aga leida võimalikult kiiresti, millised neist on investeerimiseks atraktiivsed ja millised mitte?

Kogenud investorid teavad, et üks asjaolu, mis viitab aktsia võimalikule alahinnatusele, on aktsia turuhinna ja raamatupidamisliku väärtuse suht­arv P/B (price-to-book ratio) – mida madalam P/B, seda alahinnatum aktsia. Aktsiaturgudel võib leida ka aktsiaid, mille P/B on alla ühe – see tähendab, et aktsia turuhind on väiksem selle raamatupidamislikust väärtusest.