Maailma aktsiaturud langevad, toorained tõusevad

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma aktsiaturud on täna langemas, investorid ootavad küll majanduse kiiremat taastumist, aga see on pannud võlakirjade hinnad langema ning toorainehinnad rallima, vahendab Reuters.

MSCI maailma aktsiate indeks, mis kajastab 49 riigi aktsiaturgude käekäiku, on täna alanenud 0,4 protsenti. Euroopas on Stoxx 600 indeks langenud 0,7 protsenti. Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 indeksid on kukkunud 0,6 protsenti.