Rootsi kaerapiimatootja võttis sihikule USA börsi

Foto: Oatly

Pärast kaua kestnud spekulatsioone, kas Rootsi kaerapiimatootja Oatly võiks börsile minna, kinnitas ettevõte börsiplaani ametliku teatega, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Malmös asuva peakontoriga Oatly teatas, et on USA väärpaberite ametile esitanud esialgse avalduse aktsiad USA börsil noteerida. Aktsiate arv ja hind pole veel paigas. Börsile minek saab toimuda pärast seda, kui SEC on oma ülevaatuse firmas valmis saanud.