Powell: hirm kiire inflatsiooni pärast on ülepaisutatud

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell rõhutas oma kõnes, et USA majanduse taastumisel on veel pikk tee minna ning märgid hinnatõusust ei tähenda veel kiire inflatsiooni tulekut, vahendab Bloomberg.

“Meie rahapoliitika on vastutulelik, sest töötuse määr on kõrge ning tööturg on maksimaalsest tööhõivest veel kaugel,” ütles ta USA esindajatekoja finantsteenuste komiteele peetud kõnes. “On tõsi, et osade varade hindu on rahapoliitika kergitanud.”