Kaevandus- ja energiasektor veavad Euroopa börse kõrgemale

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, millele aitasid kaasa sektorid, mis saavad majanduse taastumisest enim kasu. Turge rahustas ka Föderaalreserv, kes teatas, et jätkab vastutuleliku rahapoliitikaga ning inflatsioonihirm on ülepaisutatud, vahendab Reuters.

Täna teatas oma tulemused Suurbritannia suurpank Standard Chartered – ettevõte taastab dividendi, aga kasum kahanes tublisti ning aktsia reageeris 5protsendilise langusega.