Futuurid ennustavad tänaseks langust

Aasia turud lõpetasid plusspoolel, kuid Euroopa ja USA suuremad aktsiafutuurid on liikumas langustrendis. Foto: AP/Scanpix

Pärast eilset suurt tõusulainet turgudel võib oodata täna börsidelt tagasitõmmet langevate aktsiafutuuride põhjal.

Euroopa aktsiaturud sulgusid eile pluss poole peal ning täna on suuremad aktsiafutuurid punases. Euro Stoxx 50 on päeva alustanud langusega ning hetkel on 0,4% kukkunud.