Turu põhja tabanud Raivo Hein: viimane aasta on päris kenasti läinud

Investor Raivo Hein ei kohkunud mullu kriisi ajal aktsiaid ostmast. Foto: Andras Kralla

Investor Raivo Hein, kes soovitas eelmise aasta märtsis investoritel rahakotirauad avada ja hirmu trotsides aktsiaid osta, on aastaga teeninud nii mõnegi investeeringu pealt korraliku kopika.

“Turul on tõeliselt hullud päevad, mina tegin oma ostud juba ära,” ütles Raivo Hein eelmise aasta 19. märtsil. Neli päeva hiljem saavutas USA Standard & Poor’s 500 indeks põhja ja on alates sellest kerkinud ligi 80 protsenti. Tallinna börs jõudis hinnapõhja täpselt aasta tagasi, 16. märtsil. Pärast seda on Tallinna börsiindeks tõusnud ligi 40 protsenti.