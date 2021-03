Analüüsimaja andis mitmele Balti börsifirmale karmi hinnangu

Suuruselt teise käibe langusega firma oli mullu Baltikumis Tallink Grupp. Foto: Andras Kralla

Läti analüüsimaja Alphinoxi sõnul on mitme Balti börsifirma aktsia hind liikunud fundamentaalnäitajatega vastassuunaliselt. Pankrotioht on nende sõnul kõige suurem Pro Kapital Grupil.

“Üldine teadmine, mida vahel ignoreeritakse, on see, et pikaajaliselt kipuvad aktsiahinnad olema korrelatsioonis kasumitega. Lühiajaliselt on see korrelatsioon peaaegu olematu,” kirjutasid analüütikud oma raportis. “Pandeemia-aasta tahab saada erilist tähelepanu, et näha, kas investorid on riskid täielikult hindadesse arvestanud. Samuti on meil võimalik uurida, kas investorid on ostnud ettevõtteid, millel peaks praeguses kriisis paremini minema.”