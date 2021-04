Maailma börsid liiguvad eri suundades

Aasia turud on täna languses. Foto: Eugene Hoshiko

Aasia turud on täna languses ja ka eile rekordeid teinud USA börsidele ennustavad futuurid tänaseks kerget langust. Euroopa börsil terendab aga tõusupäev.

Aasia turud viis langusesse Hiina keskpanga otsus, millega keelati riigi peamistel laenuandjatel laenumahtusid sel aastal suurendada, vahendab Bloomberg. Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on langenud 1,2 protsenti, Asia Dow on 0,6 protsendiga punases ja Shanghai on odavnenud 0,2 protsenti. Hang Sengi turg on täna suletud, kuna Hiinas on lihavõttepühad.