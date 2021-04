Tesla toimetas kohale rekordiliselt autosid

Tesla aktsia tõusis eile 5 protsenti ning jätkab kallinemist ka täna, sest elektriautode tootja toimetas kvartaliga kohale rekordiliselt autosid, vahendab Reuters.

Elon Muski juhitud ettevõte teatas, et Model Y on Hiinas hästi vastu võetud ning peagi soovitakse tootmisvõimsus tõsta maksimumini. Üleüldiselt aitas autode müügile kaasa just tugev nõudlus Hiinast.