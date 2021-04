Viimase 5 kuuga on aktsiaturule voolanud rohkem raha kui eelneva 12 aastaga

Majanduse stimuleerimine on tekitanud kiirelt kasvava pullituru. Foto: Reuters/Scanpix

USA investeerimispank Bank of America avaldas täna statistika, mille kohaselt on investorid pumbanud viimase viie kuuga aktsiatesse rohkem raha kui viimase 12 aasta jooksul, vahendab Reuters.

Bank of America andmetel on viimase viie kuuga investeeritud aktsiaturgudele 576 miljardit eurot. Varem on aga viimase 12 aasta jooksul investorid aktsiatesse panustanud kokku 452 miljardit dollarit.