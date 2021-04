Investeerimisässade soovitused: kes panustaks täna Tallinna Sadamale, kes Eesti kunsti, kes bitcoini

Oma investeerimissoovtiusi jagasid Ivar Mägi, Maire Martinson, Toomas Kivimägi, Madis Müür ja Mikk Talpsepp. Foto: Äripäev

Kuhu investeerida täna 100, 1000 või 10 000 eurot? Just seda küsimust uuris Investor Toomas kohalikelt investoritelt. Vastused ulatusid seinast seina: kes panustaks oma enda turuväärtuse suurendamisele, kes Tallinna börsile, kes idufirmadesse. Valdavalt vaadatakse siiski kodumaale.

Kõige väiksema summa puhul on investorite hinnangul kõige tähtsam see, et panustada aega ja vaeva lisaraha tekitamisele, samas võiks saada investeerimispisikule hoo sisse.